Journée irlandaise Médiathèque-Ludothèque de Gourin Gourin, samedi 16 mars 2024.

Journée irlandaise Médiathèque-Ludothèque de Gourin Gourin Samedi 16 mars, 15h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-16 15:30

Fin : 2024-03-16 23:59

Le Comité de Jumelage Gourin-Rush et la Médiathèque-Ludothèque de Gourin s’associent pour vous proposer une journée dédiée à la culture irlandaise samedi 16 mars 2024, à l’occasion de la Saint-Patrick !

Nous vous invitons à prendre connaissance du programme dès à présent Vous le retrouverez également affiché à l’accueil de la médiathèque-ludothèque de Gourin

15h30 : Goûter irlandais et breton à la médiathèque-ludothèque de Gourin !

16h00 : Conférence : » L’Irlande du Nord après le Brexit : vers une Irlande unie ? » de Catherine Conan, Maître de Conférences à l’UBO de Brest.

17h00 : Initiation à la danse irlandaise avec l’association Korollerien Ar Skorv.

Nous vous donnons rendez-vous à la Salle des Fêtes de Tronjoly, à partir de 20h30, pour un Fest-Noz de la Saint-Patrick animé par Edgar et Max, Joëlle Girou et plusieurs musiciens locaux !!

Médiathèque-Ludothèque de Gourin 13 rue Jacques Rodallec, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan