JOURNÉE INTERREVAL Saint-Martin-de-Connée, 16 avril 2022

Commune de Vimartin-sur-Othe Atelier de la Chapelle du Chêne

2022-04-16 10:30:00 – 2022-04-16 17:30:00 Commune de Vimartin-sur-Othe Atelier de la Chapelle du Chêne

Saint-Martin-de-Connée Mayenne

Choisissez votre sujet parmi les types morphologiques.

Après un temps d’observation détaillé, Anne Corre vous guidera vers la réalisation de votre sujet.

Pour Adulte / Ado à partir de 14 ans sur réservation.

Tarif: 47€ : matériaux et cuisson comprise

Tarif: 30€ : matériaux et cuisson non comprise

Venez avec votre déjeuner et une tenue de bricolage confortable.

Stage « les visages des 5 continents »

Commune de Vimartin-sur-Othe Atelier de la Chapelle du Chêne Saint-Martin-de-Connée

