JOURNÉE INTERREVAL Saint-Martin-de-Connée, 16 mars 2022, Saint-Martin-de-Connée.

EUR 30 47 Ce stage a pour vocation d’être un atelier de recherche où chaque participant pourra faire des essais avec les matériaux mis à disposition. Des exercices vous seront proposés pour maitriser l’utilisation de l’engobe.

Stage pour Adulte / Ado à partir de 14 ans

Tarif: 47€ : matériaux et cuisson comprise

Tarif: 30€ : matériaux et cuisson non comprise

Venez avec votre déjeuner et une tenue de bricolage confortable.

Stage « Engobe, recherche couleur »

accordceramique@gmail.com +33 6 31 48 23 58 https://www.annecorre.com/

