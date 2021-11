Journée internationale sur l’élimination des violences à l’égard des femmes Ornans, 27 novembre 2021, Ornans.

Venez nombreux soutenir la lutte contre la violence faite aux femmes. À 10h, marche de solidarité (départ de la gendarmerie, jusqu’au CAL), à 14h conférence avec Daniel Buffoni thérapeute conférencière. Présentation de l’association « Toutes des déesses » et du projet « Eiréné » suivi d’une table ronde avec différents intervenants sur les soins alternatifs. À 16h, défilé « Miss excellence Franche-Comté ». À 20h concerts Marraine Coque, Julie Marsaud, Fred Kerbidi et Gerald the same 973. Buvette et petite restauration.

toutesdesdeesses.eirene@gmail.com

