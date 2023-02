Journée internationale sur l’élimination des violences à l’égard des femmes Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Journée internationale sur l'élimination des violences à l'égard des femmes Centre d'Animation et de Loisirs, 8 mars 2023, Ornans

Doubs EUR Venez nombreux soutenir la lutte contre la violence faite aux femmes.

À 19h30 les femmes en chœur.

À 20h la troupe Les Pièces Rapportées présente “Les secrets d’un gainage efficace”, pièce de théâtre de Thiphaine Gentilleau et les Filles de Simonee avec une mise en scène de Marilyn Pape. toutesdesdeesses.eirene@gmail.com Centre d’Animation et de Loisirs 23, rue de la Corvée Ornans

