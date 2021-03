Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Journée internationale pour les droits de la femme Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Aidez-les à faire entendre les revendications afin d’améliorer la situation des femmes.

Instant musical avec un saxophoniste. A l’occasion Journée internationale pour les droits de la femme, l’association Henriette, la voix d’un ange (contre les violences faites aux femmes), organise un rassemblement en musique. j.malerbe@yahoo.com +33 6 73 71 35 67 A l’occasion Journée internationale pour les droits de la femme, l’association Henriette, la voix d’un ange (contre les violences faites aux femmes), organise un rassemblement en musique. Aidez-les à faire entendre les revendications afin d’améliorer la situation des femmes.

Instant musical avec un saxophoniste.

