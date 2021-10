Villeneuve-d'Ascq Centre social centre ville Nord, Villeneuve-d'Ascq Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes Centre social centre ville Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes Centre social centre ville, 25 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Centre social centre ville, le jeudi 25 novembre à 09:00

**Jeudi 25 novembre 2021, l’association Louise-Michel, en partenariat avec le réseau villeneuvois, organise une manifestation au centre social centre-ville.** Dès 9h30, un petit déjeuner vous attend ainsi que les différents ateliers qui seront proposés toute au long de la journée. Vous pourrez également créer votre tote-bag ! ### Renseignements : * 03 20 47 45 15 * [asslouisemichel@free.fr](mailto:asslouisemichel@free.fr) _C’est à cette occasion que sera lancée la 10ème campagne du « Ruban blanc » à Villeneuve d’Ascq, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes._ Jeudi 25 novembre 2021, l’association Louise-Michel, en partenariat avec le réseau villeneuvois, organise une manifestation au centre social centre-ville. Centre social centre ville 2 rue des Vétérans 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Hôtel-de-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social centre ville Adresse 2 rue des Vétérans 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Centre social centre ville Villeneuve-d'Ascq