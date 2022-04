JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA Toulouse, 19 juin 2022, Toulouse.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA MUSÉE GEORGES-LABIT 17 rue du Japon Toulouse

Toulouse Haute-Garonne

Le Festival “Toulouse à l’heure du yoga” s’installe pour la 10ème édition dans le jardin du musée Georges-Labit avec pour objectif de présenter au plus large public les formes différentes que prennent aujourd’hui les pratiques de yoga et de méditation et comment elles s’inscrivent dans la société actuelle.

Dans le cadre du festival Toulouse à l’heure du yoga.

Par l’association Les Portes de l’Inde.

