Journée Internationale du Yoga Parc du Petit Bois Batz sur mer, samedi 22 juin 2024.

Journée Internationale du Yoga 10ème Journée Internationale du yoga ! Samedi 22 juin de 11h à 12h dans le Parc du Petit Bois Cette journée vise à sensibiliser le public sur les nombreux bénéfices du yoga. En 2014, l’assem… Samedi 22 juin, 11h00 Parc du Petit Bois Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T11:00:00+02:00 – 2024-06-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T11:00:00+02:00 – 2024-06-22T12:00:00+02:00

10ème Journée Internationale du yoga !

Samedi 22 juin de 11h à 12h dans le Parc du Petit Bois



Cette journée vise à sensibiliser le public sur les nombreux bénéfices du yoga.

En 2014, l’assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution invitant à célébrer la journée du yoga, et permettre ainsi de “faire connaître les bienfaits de la pratique du yoga.



A cette occasion l’association Atma Satyam Yoga et la ville de Batz sur Mer, vous invite à une pratique gratuite au cœur du petit bois.

Venez en famille, entres amis ou juste vous !



Apportez vos tapis, et votre bonne humeur ;)



Namasté

Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 42 22 54 »}, {« type »: « email », « value »: « marylabaule44@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/journee-internationale-du-yoga-journeinternationaleduyoga.html »}]

CULTURE LOISIRS