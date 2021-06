Guérande Guérande 44350, Guérande JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA Guérande Guérande Catégories d’évènement: 44350

Guérande

JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA Guérande, 19 juin 2021-19 juin 2021, Guérande. JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA 2021-06-19 10:15:00 – 2021-06-19 12:00:00 derrière la salle Polyvalente Plateau Sportif de Saillé

Guérande 44350 Guérande Venez partager les bienfaits du Yoga lors d'une séance guidée par un Maître Indien Guruji Kathikeswara Yogacharya ainsi que des professeur de Yoga. accueil.mairie@ville-guerande.fr +33 2 40 15 60 40 http://www.ville-guerande.fr/

Lieu Guérande Adresse derrière la salle Polyvalente Plateau Sportif de Saillé Ville Guérande