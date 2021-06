Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne, Landes Journée Internationale Du Yoga Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Catégories d’évènement: Bénesse-Maremne

Landes

Journée Internationale Du Yoga Bénesse-Maremne, 21 juin 2021-21 juin 2021, Bénesse-Maremne. Journée Internationale Du Yoga 2021-06-21 10:00:00 – 2021-06-21 19:00:00

Bénesse-Maremne Landes Bénesse-Maremne 10 EUR Journée Internationale du Yoga, Lundi 10H-19H

Tous les cours sont à 10euros

10H-11H: YIN YANG / Lucille

11H30- 12H30: VINYASA/ Florine

Food truck: Wackywaffles

13H30-15H30: CONTELLATION/ Patricia

16H-17H: ASHTANGA/ Telyana

17H30-18H30: HATHA TANTRE/ Lucille

19H: MEDITATION AU TAMBOUR CHAMANIQUE/ Patricia ATTENTION: Place limitées – Inscription obligatoires

