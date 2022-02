Journée internationale du Moineaux Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Journée internationale du Moineaux Maison Paris Nature, 20 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 14h00 à 16h30

gratuit

A l’occasion de la journée internationale du moineau, la Maison Paris nature vous propose de découvrir le « piaf parisien » grâce à divers ateliers en libre et expositions (vidéos, photos, présentation de nichoirs, ateliers pour enfants, livres empruntables à la bibliothèque…). Un conseiller environnement sera également présent pour répondre à vos questions et vous informer sur le dispositif Quartier Moineaux mis en place par la Ville de Paris. Rendez-vous à la Bibliothèque nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accès à la Maison Paris nature se fait désormais sur contrôle du pass vaccinal (pour les plus de 16 ans) et du pass sanitaire (pour les 12-15 ans). Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Paris 75012 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Atelier;Enfants;Nature

