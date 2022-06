JOURNÉE INTERNATIONALE DU LYNX – SOIRÉE FILM ET DÉBAT Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: 88230

Plainfaing

JOURNÉE INTERNATIONALE DU LYNX – SOIRÉE FILM ET DÉBAT
Cinéma de Noirgoutte
Plainfaing

2022-06-15 20:00:00

Plainfaing 88230 Projection du documentaire « le retour fragile du lynx » de Laurent Geslin.

Echange sur la situation du lynx dans les Vosges et en France. +33 3 29 60 91 91 Noirgoutte Cinéma de Noirgoutte Plainfaing

