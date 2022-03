Journée Internationale du Jazz 30 avril 2022 Concert de printemps Jazz O verre Beaune Beaune, 30 avril 2022, Beaune.

Journée Internationale du Jazz 30 avril 2022 Concert de printemps Jazz O verre Beaune Ateliers du Cinéma de Claude Lelouch 13 Bd Foch (entrée par la grille avant les cinémas) Beaune

2022-04-30 17:30:00 – 2022-04-30 23:30:00

Beaune Côte-d’Or Beaune Côte-d’Or

EUR 25 Doigts lourds mais esprit léger

Complices depuis près de 30 ans, ils sont « sax », jusqu’au bout de doigts, qu’ils trouvent lourds. Mais ces Heavy Fingers ont l’esprit léger, le ton malicieux, l’anachronisme qui fait le grand bécard et la note voleuse.

Après «3 little cochons and the loup » qui avait fait un triomphe au festival d’Avignon, Jacques Ponthus, Arnaud Jourdy et Manuel Fillat, reviennent avec Retro Ma Non Troppo, sur une idée d’Arnaud Jourdy.

Armés de leurs saxs baryton, alto et soprano et « truffés » d’effets délirants (vidéos, bruitages, théâtre d’ombres, mime…) ils sont les JAM, sortes de gardiens-espions d’une machine à remonter le temps et les tempos, baptisée le Rétronome.

Quoiqu’aussi maladroits qu’incompétents, ils sont chargés de revisiter en musique live l’histoire de l’humanité et ses grands styles embarquant le spectateur pour un voyage sur l’archipel des « Mélodies », à la redécouverte d’une cinquantaine de thèmes « alternés » de Sing sing sing de Benny Goodman à YMCA des Village People, par le Bolero de Ravel, Caravan de Duke Ellington l’Arlesienne de Bizet, Don’t be cruel d’Elvis Presley, Pavane de Faure, what i say de Ray Charles (pour ne citer qu’eux) sur les rives des grands styles musicaux depuis les percussions « préhistoriques » le classique, le jazz, le rock, la soul, le funk, le disco etc

Un spectacle musical,certes, mais sans commune… mesure, avec ce qu’on connaît déjà.

Avec des musiques d’adultes, mais dans une interprétation où la part d’enfance est omniprésente.

Avec un esprit et un humour où les Monty Pythons ne sont jamais très loin…

En apéri-jazz, à 18h30, le saxophoniste dijonnais Daniel Lamia qui mettra les mains sur les anches, à la tête d’un trio avec Martial Henzelin au piano et le batteur Richard Boisson, alias Ritchy.

L’entame de cette soirée sera donc «détonante », parce que les 3 musiciens ont, à la fois individuellement et collectivement, des parcours qui souvent se sont croisés et parfois se sont « opposés », que ce soit en « sidemen » ou en meneurs de formation.

Daniel Lamia a ainsi « traversé » des « rives » de Marcel Zanini à celles du compositeur Jean-Marie Sénia, tout en accompagnant de nombreuses chanteuses, de Fréderique Carminati l’éclectique à Shanna Waterstown la « bluezy » ou en « surfant » avec le surprenant Marc Steckar, créateur du « Tubapack » qui porte son nom.

Martial Henzelin possède dans son jeu des atouts majeurs aux noms d’André Cécarelli, Biréli Lagrène, Idrissa Diop, Ray Baretto ou Liane Foly.

Outre le fait d’avoir oeuvré ensemble au sein du Martial Henzelin Project, les deux hommes ont en commun d’avoir fait un bout de chemin avec Marcel Zanini, Jean-Marie Sénia ou Shanna Waterstown

Enfin, Richard Boisson, «multicarte » guitariste, chanteur, compositeur, sera batteur, ce soir là, bardé de ses influences nombreuses et variées, pop, jazz, manouche voire rock qui envoie.

Tarif normal 25 € , réduit à 22 € pour les adhérents de Jazz O’ Verre Beaune

Cotisation 20 € pour l’année donnant droit aux réductions aux concerts de printemps et d’automne. (adhésion en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/jazz-o-verre-beaune/adhesions/bulletin-adhesion-2021

ou sur jazz-beaune.fr

Danseurs bienvenus.

jazzoverrebeaune@gmail.com

Ateliers du Cinéma de Claude Lelouch 13 Bd Foch (entrée par la grille avant les cinémas) Beaune

