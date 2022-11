Journée internationale du handicap Martigues, 3 décembre 2022, Martigues.

Journée internationale du handicap

Maison du Tourisme Rond-point de l'Hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

2022-12-03 – 2022-12-03

Rond-point de l’Hôtel de ville Maison du Tourisme

Martigues

Bouches-du-Rhône

– ANIMATIONS, STANDS D’INFORMATIONS, EXPOSITIONS

12h – Ouverture de la journée par M. Gaby Charroux, président du CIAS

et maire de Martigues.

Traduction en LSF par Lucie Olive-Sparta et Maeva Richeton.

14h – Défilé « Autres regards » par les travailleurs de l’ESAT des étangs

de Port-de-Bouc.

« Pour passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage ». Venez les soutenir ! (Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos).



– ATELIERS GRATUITS (Inscription sur place)

10h – 11h et 14h – 15h : Initiation à la LSF/culture sourde par Myriam Bounejla.

10h à 12h : Pour un moment, peindre un autre monde. Centre Social Eugénie Cotton.

11h à 11h45 : Sophrologie – Nadège Lecomte-Balique

14h30 à 15h30 : Temps d’échanges « Sexualité et handicap »

pour les parents d’enfants en situation de handicap par le Pôle Santé du CIAS du Pays de Martigues.

15h à 15h45 : Ecriture intuitive – Nadège Lecomte-Balique



TOUTE LA JOURNÉE

• Stand Dys-positif. Ateliers et jeux pour les enfants peu ou non oralisant.

• Stand du pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues. Atelier enfants jeux de société sur la différence / Application ACCEO pour les personnes sourdes et malentendantes / Temps d’échanges « Sexualité et handicap » pour les parents d’enfants en situation de handicap en lien avec l’association « Les enfants de l’oubli ».

• Ateliers bien-être, pour les personnes en situation de handicap, parents et aidants proposée par des professionnels.

• Stand Mars’APAS. Atelier de sensibilisation au Sport Adapté.

• Stand SLHAM. Espace de convivialité et d’échanges «Le temps d’une pause».

• Stand Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos. Atelier estime de soi.



STANDS D’INFORMATIONS

MDPH 13 – Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues – AFTC13 – Entraide Mutuelle GEM – SAVS L’Horizon et ESAT des Étangs de Port-de-Bouc Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos – Dys-Positif – Le Maillon – Unapei 13 – CECIDEV – Croix-Rouge – Les enfants de l’oubli – LSF/MJC – Atelier Minuscules/MJC – Centre social Eugénie Cotton – Handitoit – Les ateliers d’LN – SLHAM – SbyS GEM Advocacy – Mars’APAS – Bien-être.



EXPOSITIONS

• Affiche autour du handicap créée par les enfants du centre de loisirs de La Couronne Martigues (âge maternelle).

• Dessins réalisés par les enfants des écoles de Martigues, autour du handicap. Service Activités post et péri-scolaires de la Ville (APPS).

• Stand Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos. Photographies autour de l’estime de soi.



RESTAURATION SUR PLACE

Service traiteur de l’ESAT des Étangs de Port-de-Bouc / Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos.



POSSIBILITÉ D’ACCOMPAGNEMENT

Dans le cadre du projet mobilité, la Croix-Rouge peut véhiculer les personnes en situation de handicap et leur aidant afin de venir à la Salle Dufy. Attention pas de véhicule adapté. Réservation au 06 70 30 48 08 ou mobilites@croix-rouge.fr



Évènements organisés par le Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues. Partenaires associés : Ville de Martigues – Ville de Port-de-Bouc – Ville de Saint-Mitre-les-Remparts – Hôpital de Martigues – Maison départementale des personnes handicapées (MDPH 13) – AFTC13 – Les ateliers d’LN – CECIDEV – Centre Social Eugénie Cotton Martigues – La Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos – Cinéma La Cascade Martigues – Cinéma Le Méliès Port-de-Bouc – Le combat de la vie – Croix-Rouge – Dys-Positif – Les enfants de l’oubli – Faire signes ensemble – Handitoit – Le Maillon – Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) de Martigues – Mars’APAS – SbyS GEM Advocacy – SLC Gym – SLHAM – Surfeurs Dargent – Unapei 13 – Unisus …

Venez échanger, partager, témoigner, questionner, débattre, vous informer. L’inclusion par le sport, la culture, l’école, le jeu … Des journées pour le vivre-ensemble à Martigues.

+33 4 86 64 19 91

Rond-point de l’Hôtel de ville Maison du Tourisme Martigues

