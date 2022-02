Journée internationale du droit des femmes Montmorillon centre ville Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Journée internationale du droit des femmes Montmorillon centre ville, 7 mars 2022, Montmorillon. Journée internationale du droit des femmes

du lundi 7 mars au jeudi 31 mars à Montmorillon centre ville

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la ville de Montmorillon vous propose différents temps forts tout au long du mois de mars pour valoriser les femmes d’ici et d’ailleurs qui s’en-gagent sur leur territoire pour faire vivre au quoti-dien l’égalité et la solidarité. **PORTRAITS DE FEMMES** Du 7 mars au 31 mars – Vernissage mardi 8 mars à 19h **LUTTE DES FEMMES PROGRES ¨POUR TOUS** Du 7 mars au 31 mars – Vernissage mardi 8 mars à 19h **FEMMES DE LA TERRE** DU 7 aus 11 mars – Ecomusée du Montmorillonnais Visite guidée de l’exposition mercredi 9 mars à 15h **CYCLE DE FILMS au Majestic** – Debout les femmes – documentaire – débat Mardi 8 mars à 20h30 – Princesse Dragon – film d’animation – jeune public Mercredi 9 mars à 15h – Marcher sur l’eau – documentaire Mercredi 9 mars à 20h30

cinéma payant – expositions gratuites

Cycles de films, expositions et divers événements en lien avec la journée du droit des femmes Montmorillon centre ville place du maréchal leclerc 86500 Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T10:00:00 2022-03-07T18:00:00;2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T22:00:00;2022-03-09T15:00:00 2022-03-09T16:30:00;2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T22:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T18:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T18:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T18:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T18:00:00

Détails
Lieu Montmorillon centre ville
Adresse place du maréchal leclerc 86500
Ville Montmorillon

Montmorillon Vienne