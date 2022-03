Journée internationale du droit des femmes Hôtel de Ville, 8 mars 2022, Colomiers.

Journée internationale du droit des femmes

du mardi 8 mars au vendredi 8 avril à Hôtel de Ville

**Femmes columérines inspirantes** Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Colomiers présente l’exposition « Femmes inspirantes », en partenariat avec Toulouse Métropole. Onze Columérines y sont à l’honneur : bénévoles, femmes d’entreprises, ancienne élue, sportive de haut niveau, retraitées ou enseignantes… Des femmes qui s’illustrent par leur diversité, leur volonté et leur engagement. Vous découvrirez ainsi les portraits de **Colette Baillade**, fervente bénévole de l’Étoile gymnique mais aussi celui de **Thérèse Moizan**, ancienne élue engagée durant des décennies pour la défense des plus démunis. « Des parcours de vies qui ont marqué de leur empreinte leurs entourages, leurs connaissances mais également notre ville », souligne Karine Taval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole. **Eva Lafontan**, du haut de ses 16 ans, a su mettre à l’honneur les couleurs columérines au Championnat d’Europe de natation synchronisée en décrochant une médaille d’or. **Christine Isson**, Présidente de l’association Handisport de Colomiers et élue à la fédération française, défend avec conviction l’inclusivité dans les disciplines sportives. ### Des hommages comme une évidence « Rendre hommage à ces femmes qui marquent notre ville était une évidence. Ces expositions contribuent à rendre visible l’implication et le dévouement des femmes au cœur de la cité », complète Elisabeth Maalem, Conseillère municipale en charge du comité technique « Egalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et pour les droits humains ». **Lolita Briançon, Karine Tortorici, Stéphanie Lavigne**, trois portraits de femmes qui s’illustrent par leur engagement auprès des jeunes de l’école, au collège jusqu’aux études supérieures. Une passion forte pour la transmission des savoirs qui les conduit à marquer pour toujours les parcours de nos jeunes. Au Secours populaire de Colomiers, **Maddy Calestrenc et Dolores Gautier**, consacrent leurs retraites au service de la solidarité et de l’entraide, tandis qu’entre la France et le Maroc, **Meriem Laouej** fait partie de ces femmes dévouées à l’action humanitaire. **Valérie Candas Rivenc**, biologiste, a quant à elle brisé le plafond de verre pour exercer une profession d’excellence dans le domaine scientifique qui reste encore une discipline d’étude dans laquelle les femmes restent sous-représentées. Un panorama de femmes dévouées qui nous inspirent et nous incitent à toutes et tous à dépasser nos limites et nous investir en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Horaires ——– du lundi au jeudi : 8h30-17h le vendredi : 8h30-14h **Détails sur le lieu**: Hôtel de Ville

**Femmes columérines inspirantes** Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Colomiers présente l’exposition « Femmes inspirantes », en partenariat avec Toulouse M

Hôtel de Ville Hôtel de Ville Colomiers Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T08:30:00 2022-03-08T17:00:00;2022-03-09T08:30:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T08:30:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-11T08:30:00 2022-03-11T17:00:00;2022-03-12T08:30:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-13T08:30:00 2022-03-13T17:00:00;2022-03-14T08:30:00 2022-03-14T17:00:00;2022-03-15T08:30:00 2022-03-15T17:00:00;2022-03-16T08:30:00 2022-03-16T17:00:00;2022-03-17T08:30:00 2022-03-17T17:00:00;2022-03-18T08:30:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-19T08:30:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-20T08:30:00 2022-03-20T17:00:00;2022-03-21T08:30:00 2022-03-21T17:00:00;2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-27T08:30:00 2022-03-27T17:00:00;2022-03-28T08:30:00 2022-03-28T17:00:00;2022-03-29T08:30:00 2022-03-29T17:00:00;2022-03-30T08:30:00 2022-03-30T17:00:00;2022-03-31T08:30:00 2022-03-31T17:00:00;2022-04-01T08:30:00 2022-04-01T17:00:00;2022-04-02T08:30:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-03T08:30:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-04T08:30:00 2022-04-04T17:00:00;2022-04-05T08:30:00 2022-04-05T17:00:00;2022-04-06T08:30:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-07T08:30:00 2022-04-07T17:00:00;2022-04-08T08:30:00 2022-04-08T17:00:00