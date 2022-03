Journée internationale du Droit des Femmes Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 7 Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le reg’Art vous propose trois films qui mettent à l’honneur des réalisatrices. secretariatcinebuis@orange.fr +33 4 75 28 22 72 http://www.cinebuis.fr/ Buis-les-Baronnies

