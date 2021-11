Journée Internationale des Tentes Rouges. L’Arbre de Vie, 8 novembre 2021, Saint-Amant-Tallende.

Journée Internationale des Tentes Rouges.

L’Arbre de Vie, le lundi 8 novembre à 13:30

Bonjour à toutes, Nous vous proposons de nous retrouver pour la Journée Internationale des Tentes Rouges. Venez découvrir ce cocon de sororité. Un espace où on peut s’accueillir an tant que Femme, lors d’un cercle de paroles autour de la Femme et du Féminin en lien avec le cycle de la Nature et de nos vies de Femmes, autour d’une tisane ou d’un oracle… Un moment pour Vous, pour prendre soin de Vous dans l’accueil, l’écoute et la bienveillance entre Femmes. Venez pour 5 minutes, 1h, une tisane, tirer une carte ou participer à un cercle. Au plaisir de partager ce moment avec vous, Fabienne & Lydie.

Prix : entrée libre, participation en conscience.

Nous vous accueillons sous la tente rouge pour découvrir cet univers et pour partager un moment entre femmes.

L’Arbre de Vie 2, place du Docteur Darteyre – Saint Amant Tallende Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T13:30:00 2021-11-08T22:30:00