Journée internationale des personnes âgées 2021-10-01 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-01 cours Toussaint Merle Parc de la Navale et casino Joa

La Seyne-sur-Mer Var De 9h à 11h, parc de la Navale : stands d’information, de prévention, ateliers..

Casino Joa : conférence à 11h et représentation slam de 15h à 16h. +33 4 94 06 97 61 dernière mise à jour : 2021-09-22 par

