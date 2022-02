Journée internationale des Musées Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Romain-en-Gal

Journée internationale des Musées Saint-Romain-en-Gal, 18 mai 2022, Saint-Romain-en-Gal. Journée internationale des Musées RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal Saint-Romain-en-Gal

2022-05-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-18 18:00:00 18:00:00 RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal

Saint-Romain-en-Gal Rhône Saint-Romain-en-Gal Pour la première fois, le musée participe à la Journée internationale des Musées proposée par l’ICOM (Conseil international des musées). +33 4 74 53 74 01 http://musee-site.rhone.fr/ RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal Saint-Romain-en-Gal

dernière mise à jour : 2021-12-17 par EPIC Maison Départementale Rhône Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Romain-en-Gal Autres Lieu Saint-Romain-en-Gal Adresse RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal Ville Saint-Romain-en-Gal lieuville RD 502 Musée et sites de Saint Romain en Gal Saint-Romain-en-Gal Departement Rhône

Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-romain-en-gal/

Journée internationale des Musées Saint-Romain-en-Gal 2022-05-18 was last modified: by Journée internationale des Musées Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal 18 mai 2022 rhône Saint-Romain-en-Gal

Saint-Romain-en-Gal Rhône