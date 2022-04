Journée internationale des musées 2022: l’exposition à travers le regard de personnes autochtones MEG, 15 mai 2022, Genève.

Journée internationale des musées 2022: l’exposition à travers le regard de personnes autochtones

le dimanche 15 mai à MEG

Le thème de la Journée internationale des musées 2022, «The Power of Museum», vise à mettre en avant le rôle des musées dans la société et leur potentiel à soutenir des changements sociaux positifs. Le MEG aborde ce thème sous l’angle du partage de l’autorité et du pouvoir en matière de documentation, d’interprétation et d’exposition, à travers le processus de décolonisation qu’il a entrepris. L’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones» a été entièrement co-construite avec des expert-e-s et des artistes autochtones du monde entier, ceci afin de leur donner la voix pour aborder les questions environnementales actuelles qui nous concernent tous et toutes. Dans le cadre de cette journée, des membres de communautés autochtones vous feront visiter cette exposition à travers leurs regards et leurs perspectives, en s’arrêtant devant une œuvre qui les touche particulièrement et fait écho à leur lutte. Durée de la visite: 1h. L’entrée à l’exposition et les visites sont gratuites pour l’occasion. Nom des intervenant-e-s: à confirmer. Les visites se dérouleront en français.

CHF 0.-

Visite de l’exposition temporaire par des membres de communautés autochtones. Exposition temporaire. Le dimanche15 mai à 11h et 14h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



