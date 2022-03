Journée internationale des moineaux Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Journée internationale des moineaux Le Teich, 18 mars 2022, Le Teich. Journée internationale des moineaux Rue du Port Réserve ornithologique Le Teich

2022-03-18 – 2022-03-18 Rue du Port Réserve ornithologique

Le Teich Gironde EUR 35 35 La Réserve Ornithologique propose deux journées d’animations à l’occasion de la Journée internationale des moineaux.

Au programme : Le 18 mars au matin : une initiation aux chants d’oiseaux. animation gratuite. à partir de 12 ans. L’après midi : stage de dessin naturaliste (35€) matériel fourni. A partir de 12 ans.

Le 19 mars : atelier nichoirs. matériel fourni. A partir de 8 ans.

une histoire de plumes

Rue du Port Réserve ornithologique Le Teich

