la Maison des Réfugiés, le samedi 18 décembre à 15:00

« Je suis bien plus que… » ————————– Théâtre et Témoignages ———————- Projet collaboratif entre un groupe d’apprenants sociolinguistiques du centre socioculturel Maurice Noguès et une classe de CE2 de l’école Simone Veil (Paris 14) autour du thème de l’identité, la définition de soi pour combattre les stéréotypes, notamment ceux liés à la migration. Partenariats / le centre socioculturel Maurice Noguès, la Maison des réfugiés, la radio DIVA 14, l’école Simone Veil. Affichage du projet en cours Exposition finale des oeuvres plastiques et des enregistrements sonores au centre Maurice Noguès, en Février 2022. Ce projet est financé par la mairie de Paris. « Je suis bien plus que… » La cie le Tatou Théâtre présentera un affichage du travail en cours. la Maison des Réfugiés 50 bvd Jourdan, 75014 Paris Paris Quartier du Parc-de-Montsouris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T21:00:00

Lieu la Maison des Réfugiés Adresse 50 bvd Jourdan, 75014 Paris Ville Paris