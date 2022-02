JOURNEE INTERNATIONALE DES GUIDES Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

JOURNEE INTERNATIONALE DES GUIDES Pézenas, 20 février 2022, Pézenas. JOURNEE INTERNATIONALE DES GUIDES Pézenas

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20 12:00:00

Pézenas Hérault Pézenas A l’occasion de la Journée Internationale des Guides qui a lieu chaque année au mois de Février depuis plus de 10 ans, les guides conférencières de la ville de Pézenas souhaitent s’associer à cette manifestation pour : • Valoriser leur profession souvent méconnue

• Faire la promotion des visites guidées Venez à leur rencontre sur trois sites à Pézenas le dimanche 20 Février 2022

10h-12h : Église sainte Ursule (rue Reboul)

Hôtel de Montmorency (rue Reboul)

14h-16h : Église sainte Ursule

Collégiale saint Jean Leurs portes s’ouvrent spécialement pour vous

Rendez-vous à l’entrée des bâtiments

Visites gratuites de 20mn chacune

Départ toutes les 30mn Contact : visitesguideespezenas@gmail.com

Tel : 06 88 80 15 41 Dans le cadre de cette journée de présentation de leur métier les guides conférencières de Pézenas vous invitent à partager des visites guidées gratuites. Venez à leur rencontre pour découvrir leur passion mise au service des patrimoines du territoire. visitesguideespezenas@gmail.com +33 6 88 80 15 41 A l’occasion de la Journée Internationale des Guides qui a lieu chaque année au mois de Février depuis plus de 10 ans, les guides conférencières de la ville de Pézenas souhaitent s’associer à cette manifestation pour : • Valoriser leur profession souvent méconnue

• Faire la promotion des visites guidées Venez à leur rencontre sur trois sites à Pézenas le dimanche 20 Février 2022

10h-12h : Église sainte Ursule (rue Reboul)

Hôtel de Montmorency (rue Reboul)

14h-16h : Église sainte Ursule

Collégiale saint Jean Leurs portes s’ouvrent spécialement pour vous

Rendez-vous à l’entrée des bâtiments

Visites gratuites de 20mn chacune

Départ toutes les 30mn Contact : visitesguideespezenas@gmail.com

Tel : 06 88 80 15 41 Pézenas

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hérault

Pézenas Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

JOURNEE INTERNATIONALE DES GUIDES Pézenas 2022-02-20 was last modified: by JOURNEE INTERNATIONALE DES GUIDES Pézenas Pézenas 20 février 2022 Hérault Pézenas

Pézenas Hérault