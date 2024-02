JOURNÉE INTERNATIONALE DES GUIDES CONFÉRENCIERS Montpellier, mercredi 21 février 2024.

À l’occasion de la journée internationale des Guides touristiques et conférenciers le 21 février prochain, l’association des Guides du Languedoc vous propose de venir suivre certains de ses membres en visite !

Nous vous accueillerons de 14h à 16h

C’est à la fois l’occasion de venir échanger avec nous et en apprendre plus sur notre métier ! 3 mini-visites vous seront également proposées à 14h30, 15h et 15h30.

Aurore Delarrat vous présentera notamment les visites théâtralisées en costume d’époque (XVIIIème siècle).

Nous vous proposons de venir nous rencontrer à côté de l’office de tourisme ou nos guides tiendront un point d’accueil afin de pouvoir discuter avec les visiteurs.

Vous pouvez bien sûr nous contacter à l’adresse suivante lesguidesdulanguedoc@gmail.com ou au 07 87 07 78 62 si vous avez besoin de plus de précisions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lesguidesdulanguedoc@gmail.com

