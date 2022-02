Journée internationale des guides Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise Catégories d’évènement: Besse-et-Saint-Anastaise

Puy-de-Dôme

Journée internationale des guides Besse-et-Saint-Anastaise, 21 février 2022, Besse-et-Saint-Anastaise. Journée internationale des guides Besse-et-Saint-Anastaise

2022-02-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-21 17:00:00 17:00:00

Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme Les guides-conférenciers d’Auvergne-Rhône-Alpes, représentés par l’ANCOVART et GRENAT, font découvrir leur métier. Besse-et-Saint-Anastaise

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme Autres Lieu Besse-et-Saint-Anastaise Adresse Ville Besse-et-Saint-Anastaise lieuville Besse-et-Saint-Anastaise Departement Puy-de-Dôme

Journée internationale des guides Besse-et-Saint-Anastaise 2022-02-21 was last modified: by Journée internationale des guides Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise 21 février 2022 Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme

Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme