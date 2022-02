JOURNEE INTERNATIONALE DES GUIDES Agde, 20 février 2022, Agde.

JOURNEE INTERNATIONALE DES GUIDES Agde

2022-02-20 14:30:00 – 2022-02-20 16:30:00

Agde Hérault Agde

Dans le cadre de cette journée, le guide vous invite à la découverte de la cité et ses bourgs alliant l’origine et l’évolution des noms des rues et places.

Son passé lointain et l’originalité de son histoire et son architecture spécifique de pierre basaltique ainsi que toutes ses curiosités vous seront dévoilés.

Parcours dans les quartiers emblématiques du vieil Agde et passage dans les hôtels particuliers du XVII ème siècle : Hôtel Barrier, Hôtel Estella et Hôtel Chastelain.

Visite de l’église primitive St Sever dans le quartier de la Marine, son histoire, architecture et mobilier.

> 2 départs de visites : à 10h00 et 14h30 (Durée 2h) Place de la Belle Agathoise Agde Centre (devant l’Office du tourisme d’Agde)

francinemura34@gmail.com +33 6 03 06 34 60

Agde

