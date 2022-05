Journée Internationale des Grottes et du Monde Souterrain au Gouffre de Proumeyssac ! Audrix Audrix Catégories d’évènement: Audrix

Dordogne

Journée Internationale des Grottes et du Monde Souterrain au Gouffre de Proumeyssac ! Audrix, 6 juin 2022, Audrix. Journée Internationale des Grottes et du Monde Souterrain au Gouffre de Proumeyssac ! Route de Proumeyssac Gouffre de Proumeyssac Audrix

2022-06-06 – 2022-06-06 Route de Proumeyssac Gouffre de Proumeyssac

Audrix Dordogne Audrix Le Centre Départementale de Spéléologie de Dordogne vous émerveillera avec des démonstrations de descente en rappel dans le “trou du diable”. Puis, vous pourrez échanger avec eux et découvrir l’exposition photos mise en place spécialement pour l’occasion. Le 6 juin, plongez dans la magie des grottes pour des voyages extraordinaires et uniques ! Le Centre Départementale de Spéléologie de Dordogne vous émerveillera avec des démonstrations de descente en rappel dans le “trou du diable”. Puis, vous pourrez échanger avec eux et découvrir l’exposition photos mise en place spécialement pour l’occasion. Le 6 juin, plongez dans la magie des grottes pour des voyages extraordinaires et uniques ! +33 5 53 07 27 47 Le Centre Départementale de Spéléologie de Dordogne vous émerveillera avec des démonstrations de descente en rappel dans le “trou du diable”. Puis, vous pourrez échanger avec eux et découvrir l’exposition photos mise en place spécialement pour l’occasion. Le 6 juin, plongez dans la magie des grottes pour des voyages extraordinaires et uniques ! Frances

Route de Proumeyssac Gouffre de Proumeyssac Audrix

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Audrix, Dordogne Autres Lieu Audrix Adresse Route de Proumeyssac Gouffre de Proumeyssac Ville Audrix lieuville Route de Proumeyssac Gouffre de Proumeyssac Audrix Departement Dordogne

Audrix Audrix Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audrix/

Journée Internationale des Grottes et du Monde Souterrain au Gouffre de Proumeyssac ! Audrix 2022-06-06 was last modified: by Journée Internationale des Grottes et du Monde Souterrain au Gouffre de Proumeyssac ! Audrix Audrix 6 juin 2022 Audrix Dordogne

Audrix Dordogne