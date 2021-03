Journée internationale des Forêts : Webinaire « La forêt mosaïque », 18 mars 2021-18 mars 2021, Compiègne.

Journée internationale des Forêts : Webinaire « La forêt mosaïque » 2021-03-18 17:00:00 – 2021-03-18

Compiègne Oise Compiègne

0 0

À l’occasion de la Journée internationale des forêts et dans le contexte sanitaire actuel, l’ONF se réinvente et propose une programmation évènementielles digitale !

Ils organisent donc un webinaire sur le thème La forêt mosaïque : Depuis 2018 les forêts subissent des attaques (scolytes, sécheresses, dépérissements…) Pour l’ONF, réussir l’adaptation des forêts au changement climatique passe par l’introduction d’un nouveau concept « la forêt mosaïque ». L’objectif : renforcer la diversification des essences, par des expérimentations menées dans des îlots d’avenir, et varier les modes de sylviculture.

Intervenants : Albert Maillet, directeur forêts et risques naturels et Dominique de Villebonne, adjointe au directeur forêts et risques naturels

Inscription au webinaire sur leur site internet

https://www.weezevent.com/webinaire-jif-onf

À l’occasion de la Journée internationale des forêts et dans le contexte sanitaire actuel, l’ONF se réinvente et propose une programmation évènementielles digitale !

Ils organisent donc un webinaire sur le thème La forêt mosaïque : Depuis 2018 les forêts subissent des attaques (scolytes, sécheresses, dépérissements…) Pour l’ONF, réussir l’adaptation des forêts au changement climatique passe par l’introduction d’un nouveau concept « la forêt mosaïque ». L’objectif : renforcer la diversification des essences, par des expérimentations menées dans des îlots d’avenir, et varier les modes de sylviculture.

Intervenants : Albert Maillet, directeur forêts et risques naturels et Dominique de Villebonne, adjointe au directeur forêts et risques naturels

Inscription au webinaire sur leur site internet

Journée internationale des forêts