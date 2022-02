Journée internationale des Forêts : Venez découvrir la forêt et ses petits habitants Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Journée internationale des Forêts : Venez découvrir la forêt et ses petits habitants Paimpont, 26 mars 2022, Paimpont. Journée internationale des Forêts : Venez découvrir la forêt et ses petits habitants Paimpont

2022-03-26 – 2022-03-26

Paimpont Ille-et-Vilaine Paimpont Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, la Station Biologique de Paimpont- Université de Rennes 1 vous propose un rendez-vous le samedi 26 mars, de 10h à 12h.

Venez découvrir la forêt et ses petits habitants. Grand public – Gratuit – Sur réservation. Renseignements et réservations : mediation-sbp@univ-rennes1.fr ou 06 43 45 44 51 mediation-sbp@univ-rennes1.fr +33 6 43 45 44 51 Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, la Station Biologique de Paimpont- Université de Rennes 1 vous propose un rendez-vous le samedi 26 mars, de 10h à 12h.

Venez découvrir la forêt et ses petits habitants. Grand public – Gratuit – Sur réservation. Renseignements et réservations : mediation-sbp@univ-rennes1.fr ou 06 43 45 44 51 Paimpont

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Office de Tourisme de Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Autres Lieu Paimpont Adresse Ville Paimpont lieuville Paimpont Departement Ille-et-Vilaine

Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpont/

Journée internationale des Forêts : Venez découvrir la forêt et ses petits habitants Paimpont 2022-03-26 was last modified: by Journée internationale des Forêts : Venez découvrir la forêt et ses petits habitants Paimpont Paimpont 26 mars 2022 ille-et-vilaine Paimpont

Paimpont Ille-et-Vilaine