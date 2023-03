Journée internationale des forêts, 18 mars 2023, Senonches .

Journée internationale des forêts

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

2023-03-18 – 2023-03-18

Senonches

Eure-et-Loir

Cette journée a pour but de valoriser l’arbre et le bois. Elle vise à sensibiliser le public à la gestion durable et au rôle environnemental des forêts. Pour « vivre la forêt » nous vous proposons un panel d’animations : grimp’arbre, jeu de piste, balade-nature, atelier-cabanes, géocaching, dégustation – vente de tourte aux cèpes. Certaines animations sont sur réservation se renseigner à l’Office de tourisme

Cette journée a pour but de valoriser l’arbre et le bois. Elle vise à sensibiliser le public à la gestion durable et au rôle environnemental des forêts. Pour « Vivre la forêt » nous vous proposons un panel d’animations : grimp’arbre, jeu de piste balade-nature, atelier-cabanes, géocaching…

chateau.senonches@gmail.com +33 2 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/

N DESILLES

Senonches

dernière mise à jour : 2023-03-03 par