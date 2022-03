Journée internationale des forêts Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

2022-03-19 – 2022-03-20

2022-03-19 – 2022-03-20

Senonches Eure-et-Loir

La Journée internationale des forêts est un programme d'éducation au développement durable et à la forêt ouvert à tous. Le château vous propose plusieurs animations comme : jeu de piste, grimp'arbre, sorties-nature, balades musicales; atelier cabanes, balade en calèche & débardage. Projection au cinéma l'ambiance "Le chêne"(payant). Sur réservation

+33 2 37 37 80 11 http://www.chateau-senonches.com/

