2022-03-26 13:00:00 – 2022-03-26 18:00:00

Sennevières Indre-et-Loire Sennevières Cette année le thème est la biodiversité. Découvrir le métier de forestier, la biodiversité forestière, les enjeux de la forêt de demain à travers différents jeux de piste au sein de la forêt de Loches. “Rallye de la Biodiversité”. fabien.daureu@onf.fr +33 6 21 48 32 07 http://www.onf.fr/ Isabelle BARIDAU

