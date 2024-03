Journée Internationale des Forêts Prémontré, mercredi 20 mars 2024.

Journée Internationale des Forêts Prémontré Aisne

À l’occasion de la journée internationale des forêts le 20 mars, venez nombreux au lieu-dit La Croix Saint-Jean en forêt de Saint-Gobain à 14h pour participer à un jeu de piste organisé par l’Office national des forêts.

Partez à la rencontre des « athlètes de la forêt » et testez vos connaissances et vos capacités grâce à des quizz et des défis sur un parcours en 8 étapes au cœur de la forêt de Saint-Gobain.

Cette animation est gratuite et ouverte à tous.

Plus d’informations sur le site internet onf.fr 00 0 .

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-03-20

Prémontré 02320 Aisne Hauts-de-France

