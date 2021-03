Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Journée internationale des Forêts : On compte sur vous pour le Pic Mar Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Compiègne Oise A l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF. Lors de cette semaine, l’ONF et Picardie Nature proposent des actions d’inventaire du Pic mar en forêt domaniale de Compiègne. Grand public et bénévoles sont conviés à écouter et compter cet oiseau emblématique de nos forêts isariennes. Activité réservée aux bons marcheurs (adultes et adolescents), équipement approprié à prévoir. Inscription obligatoire par mail à manon.frangeul@onf.fr manon.frangeul@onf.fr https://www.onf.fr/+/9e4::comptage-des-pics-mars-jif-2021.html A l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF. Lors de cette semaine, l’ONF et Picardie Nature proposent des actions d’inventaire du Pic mar en forêt domaniale de Compiègne. Grand public et bénévoles sont conviés à écouter et compter cet oiseau emblématique de nos forêts isariennes. Activité réservée aux bons marcheurs (adultes et adolescents), équipement approprié à prévoir. Inscription obligatoire par mail à manon.frangeul@onf.fr

