2022-03-23 – 2022-03-23

Le Parc, avec l’aide de l’ONF, organise une opération citoyenne de nettoyage de la forêt communale d’Avallon, le long du ruisseau de Montmain.

Forêt et eau sont intimement liées, cette opération sera l’occasion d’aborder le rôle de la forêt dans la gestion de la ressource en eau et les pollutions liées au détritus et de leurs cycles de vie

Le mercredi 23 mars 2022 de 14h00 à 16h00

Avallon (lieu de rendez-vous donné au moment de l’inscription)

Gratuit

Enfants bienvenus (pas de limite d’âge), non adapté aux personnes à mobilité réduite

Prévoir des gants, sacs poubelles, bottes et vêtements adaptés à la météo

