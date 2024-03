Journée internationale des forêts Luxeuil-les-Bains, samedi 23 mars 2024.

Journée internationale des forêts Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, l’Office National des Forêts de Luxeuil organise une animation ludique et pédagogique à destination des enfants.

Jeux de pistes, pour petits et grands, sur les thématiques des métiers de la forêt et de la biodiversité forestière. Animation gratuite et tout public. Inscription individuelle préalable requise.

Au programme, pour petits et grands, bonne humeur garantie ! De 10h00 à 17h00

Les Athlètes de la forêt (nouveauté 2024) Comme nos sportifs, les animaux et les plantes de la forêt ont eux aussi des facultés hors normes ! Ils vous mettent au défi d’imiter leurs talents d’athlètes ! Aurez-vous l’agilité d’un bousier, l’adresse d’une grenouille, l’œil d’un rapace, ou encore la résistance d’un chêne… ? Testez-vous en 9 étapes grâce à ce jeu de piste pédagogique !

Embûche chez les forestiers grâce à votre sens de l’observation et à votre logique implacable, à vous de jouer pour démasquer l’imposteur qui s’est glissé parmi les professionnels de la forêt !

Mais également, Balade commentée en forêt du Banney. Accompagné d’un forestier, vous découvrirez une partie des enjeux de la forêt au XXIe siècle (gestion durable des forêts, biodiversité, changement climatique,…) RDV à 14h30, durée estimée 1h30 à 2h00. Public adulte.

Rendez-vous Forêt Domaniale de Luxeuil, Le Banney, Parc à gibier -70300 Luxeuil Les Bains

Gratuit, de 10h00 à 17h00.

Réservation obligatoire en ligne. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Parc animalier du Banney

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté pierre-louis.dietz@onf.fr

