Journée internationale des forêts Lorris, samedi 23 mars 2024.

Venez découvrir le milieu forestier, sa contribution à la transition écologique et énergétique et l’action des forestiers de l’Office national des forêts.Les forestiers de l’ONF répondront à vos questions sur la forêt domaniale d’Orléans et sa gestion. Participez au jeu de piste avec vos enfants.

Entièrement gratuite, la Journée internationale des forêts s’adresse à tous !

Participez au jeu de piste Les athlètes de la forêt avec vos enfants pour découvrir les étonnants pouvoirs des animaux de la forêt !

Vous pourrez également découvrir en exclusivité la future application mobile ONF pour la forêt domaniale d’Orléans.

Animation gratuite et tout public, sans inscription.

Prévoir des chaussures de marche, chemins parfois peu praticables. Chiens en laisse acceptés. 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Carrefour de la résistance

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire

