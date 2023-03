Journée internationale des forêts Lieu-dit Les Grandes Baraques Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Journée internationale des forêts Lieu-dit Les Grandes Baraques, 25 mars 2023, Besançon . Journée internationale des forêts Hameau des Grandes Baraques Lieu-dit Les Grandes Baraques Besançon Doubs Lieu-dit Les Grandes Baraques Hameau des Grandes Baraques

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-25 19:30:00

Lieu-dit Les Grandes Baraques Hameau des Grandes Baraques

Besançon

Doubs EUR 0 0 En 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies proclame le 21 mars Journée internationale des forêts. Chaque année, des milliers de personnes célèbrent les forêts dans le monde. L’objectif : favoriser une prise de conscience de leur rôle central pour le développement durable. Focus sur le thème de la journée en 2023 : les forêts et la santé. L’Organisation mondiale des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) révèle le thème de la Journée internationale des forêts 2023 : « les forêts et la santé » ! +33 1 45 49 09 48 Lieu-dit Les Grandes Baraques Hameau des Grandes Baraques Besançon

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Besançon Doubs Lieu-dit Les Grandes Baraques Hameau des Grandes Baraques Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville Lieu-dit Les Grandes Baraques Hameau des Grandes Baraques Besançon

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon /

Journée internationale des forêts Lieu-dit Les Grandes Baraques 2023-03-25 was last modified: by Journée internationale des forêts Lieu-dit Les Grandes Baraques Besançon 25 mars 2023 Doubs Hameau des Grandes Baraques Lieu-dit Les Grandes Baraques Besançon Doubs Lieu-dit Les Grandes Baraques Besançon

Besançon Doubs