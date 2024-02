JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS Carnuta, Jupilles, dimanche 17 mars 2024.

Une journée pour célébrer la forêt, l’arbre et le bois ! Cette année le thème national est «Forêt et innovation».

À Bercé, une vingtaine d’activités gratuites vous sont proposées par différents partenaires jeux, randonnées, parcours d’orientation, balades forestières, animations pour les tout-petits, activités sensorielles et bien-être… Il y en aura pour petits et grands, venez nombreux !

Retrouvez tout le programme sur www.carnuta.fr .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00



