Journée internationale des forêts : Forêts en scène Luxeuil-les-Bains, 19 mars 2022, Luxeuil-les-Bains.

Journée internationale des forêts : Forêts en scène Luxeuil-les-Bains

2022-03-19 – 2022-03-19

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, l'Office National des Forêts de Luxeuil organise une animation ludique et pédagogique à destination des enfants.

Jeux de pistes, pour petits et grands, sur les thématiques de la biodiversité forestière, et de l’impact du changement climatique sur les forêts. Animation gratuite et tout public. Inscription individuelle préalable requise.

Rallye de la Biodiversité : partez à la découverte de la biodiversité forestière, avec un jeu de piste inédit. Avec votre carnet en poche, allez à la rencontre des forestiers qui prennent soin de la richesse de nos forêts au quotidien. Quizz défis, charades, devinettes, mais aussi épreuves de land art et croquet vous attendent ! Repartez avec une petite surprise !

Coup de chaud sur la forêt de Luxeuil : Pour une raison mystérieuse, certains arbres de la forêt ne vont pas bien… Vincent Tinelle, technicien forestier à l’ONF, a besoin de votre aide. Intégrez l’équipe d’enquêteurs scientifiques et partez à l’aventure afin de découvrir ce qui se trame ! Un jeu de piste en forêt pour petits et grands. Repartez avec une petite surprise !

Rendez-vous : Forêt Domaniale de Luxeuil, Le Banney, Parc animalier.

Gratuit, de 10h00 à 17h00.

Réservation obligatoire en ligne.

pierre-louis.dietz@onf.fr https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/140f::le-rallye-de-la-biodiversite-en-foret-de-luxeuil-les-bains.html

Luxeuil-les-Bains

