Journée internationale des forêts “Ensemble, plantons le décor !” Grateloup-Saint-Gayrand, 27 mars 2022, Grateloup-Saint-Gayrand.

Journée internationale des forêts “Ensemble, plantons le décor !” Café du Temple d’Amaçada 3 Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand

2022-03-27 14:00:00 – 2022-03-27 17:00:00 Café du Temple d’Amaçada 3 Place de la République

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne Grateloup-Saint-Gayrand

EUR 1 10 Du 19 au 27 mars 2022, des centaines d’activités auront lieu partout en France pour emmener le grand public à la (re)découverte des arbres et sensibiliser à la multifonctionnalité des forêts.

L’association Amaçada participe à cette mobilisation internationale en proposant les activités suivantes :

• Plantation d’arbres sur la commune de Grateloup Saint-Gayrand.

• Goûter et échanges avec un professeur retraité d’horticulteur.

• Découverte de l’exposition “Feuilles éternelles” réalisée par les enfants de la garderie.

Renseignements et réservation obligatoire avant le mercredi 23 mars

@JourneeInternationaleDesForets

+33 6 70 33 30 76

Amaçada Grateloup

Café du Temple d’Amaçada 3 Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand

dernière mise à jour : 2022-02-22 par