Journée internationale des Forêts : Coup de chaud sur la forêt de Compiègne !, 20 mars 2021-20 mars 2021, Vieux-Moulin. Journée internationale des Forêts : Coup de chaud sur la forêt de Compiègne ! 2021-03-20 – 2021-03-20

Vieux-Moulin Oise Vieux-Moulin À l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF. Pour une raison mystérieuse, certains arbres de la forêt ne vont pas bien… Vincent Tinelle, technicien forestier à l’ONF, a besoin de votre aide. Intégrez l’équipe d’enquêteurs scientifiques et partez à l’aventure afin de découvrir ce qui se trame ! Un jeu de piste en forêt pour petits et grands. Réservation en ligne sur leur site internet. guillaume.declochez@onf.fr https://www.onf.fr/+/9e6::coup-de-chaud-sur-la-foret-de-compiegne-jif-2021.html À l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF. Pour une raison mystérieuse, certains arbres de la forêt ne vont pas bien… Vincent Tinelle, technicien forestier à l’ONF, a besoin de votre aide. Intégrez l’équipe d’enquêteurs scientifiques et partez à l’aventure afin de découvrir ce qui se trame ! Un jeu de piste en forêt pour petits et grands. Réservation en ligne sur leur site internet.

