Arcon Arcon Arçon, Loire Journée internationale des forêts – Connaissance des arbres et de leurs bienfaits Arcon Catégories d’évènement: Arçon

Loire

Journée internationale des forêts – Connaissance des arbres et de leurs bienfaits, 21 mars 2021-21 mars 2021, Arcon. Journée internationale des forêts – Connaissance des arbres et de leurs bienfaits 2021-03-21 – 2021-03-21

Arcon Loire Arcon A l’occasion de la journée internationale des forêts, Le Panneau Blanc et l’association des Amis des Arbres vous proposent 2 thèmes sur lesquels nous avons de quoi apprendre. smmm@montsmadeleine.fr +33 6 81 94 23 94 http://www.montsmadeleine.com/ A l’occasion de la journée internationale des forêts, Le Panneau Blanc et l’association des Amis des Arbres vous proposent 2 thèmes sur lesquels nous avons de quoi apprendre.

Détails Catégories d’évènement: Arçon, Loire Autres Lieu Arcon Adresse Ville Arcon