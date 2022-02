Journée Internationale des forêts Chasseneuil-sur-Bonnieure Chasseneuil-sur-Bonnieure Catégories d’évènement: Charente

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Journée Internationale des forêts Chasseneuil-sur-Bonnieure, 21 mars 2022

2022-03-21 09:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente Chasseneuil-sur-Bonnieure EUR A l’occasion de la Journée Internationale des Forêts, « Les Dadous de La Brande » organise une sortie à cheval, quand vous le souhaitez entre le 21 et le 27 mars prochain. g.leurent@wanadoo.fr +33 6 12 93 43 67 https://fb.me/e/1D74dDek0 Chasseneuil-sur-Bonnieure

