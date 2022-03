[Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Les forêts riveraines de la vallée du Trinquelin Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban Catégories d’évènement: Saint-Léger-Vauban

Yonne

[Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Les forêts riveraines de la vallée du Trinquelin Saint-Léger-Vauban, 26 mars 2022, Saint-Léger-Vauban. [Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Les forêts riveraines de la vallée du Trinquelin Saint-Léger-Vauban

2022-03-26 – 2022-03-26

Saint-Léger-Vauban Yonne Saint-Léger-Vauban EUR [Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Les forêts riveraines de la vallée du Trinquelin Une balade entre rivière et forêt. Au départ de l’Abbaye de la Pierre qui Vire, nous descendrons dans la vallée du Trinquelin, autre nom local du Cousin, à la rencontre des forêts riveraines et de leur biodiversité particulière.

Le 26 mars 2022, 14h-16h30

Nbr de kilomètres : 3-4 km

Gratuit dans le cadre de la Journée internationale des forêts. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées à la marche.

Animation soumise au respect des règles sanitaires et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 contact@parcdumorvan.org +33 3 86 78 79 57 [Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Les forêts riveraines de la vallée du Trinquelin Une balade entre rivière et forêt. Au départ de l’Abbaye de la Pierre qui Vire, nous descendrons dans la vallée du Trinquelin, autre nom local du Cousin, à la rencontre des forêts riveraines et de leur biodiversité particulière.

Le 26 mars 2022, 14h-16h30

Nbr de kilomètres : 3-4 km

Gratuit dans le cadre de la Journée internationale des forêts. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées à la marche.

Animation soumise au respect des règles sanitaires et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 Saint-Léger-Vauban

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léger-Vauban, Yonne Autres Lieu Saint-Léger-Vauban Adresse Ville Saint-Léger-Vauban lieuville Saint-Léger-Vauban Departement Yonne

Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leger-vauban/

[Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Les forêts riveraines de la vallée du Trinquelin Saint-Léger-Vauban 2022-03-26 was last modified: by [Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Les forêts riveraines de la vallée du Trinquelin Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban 26 mars 2022 Saint-Léger-Vauban Yonne

Saint-Léger-Vauban Yonne