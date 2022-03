[Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Biodiversité et gestion forestière Montigny-en-Morvan Montigny-en-Morvan Catégories d’évènement: Montigny-en-Morvan

Montigny-en-Morvan Nièvre Montigny-en-Morvan EUR [Journée Internationale des Forêts – Balade nature] Biodiversité et gestion forestière Une rencontre en forêt pour découvrir la biodiversité qu’elle accueille et comment les forestiers la prennent en compte lors de martelages (activité lors de laquelle ils sélectionnent les arbres à couper).

Entrez dans la peau d’un forestier, choisissez quels arbres couper pour conserver la forêt, tout en préservant la biodiversité et en gérant une forêt. De 14h00 à 16h00, à Montigny-en-Morvan

Animation en partenariat avec le CRPF

Animation en partenariat avec le CRPF

Gratuit Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées.

