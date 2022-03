[Journée Internationale des Forêts – Balade nature] : À la découverte des chouettes et chauves-souris forestières Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Brisson

[Journée Internationale des Forêts – Balade nature] : À la découverte des chouettes et chauves-souris forestières Saint-Brisson, 25 mars 2022, Saint-Brisson. [Journée Internationale des Forêts – Balade nature] : À la découverte des chouettes et chauves-souris forestières Saint-Brisson

2022-03-25 19:30:00 – 2022-03-25 21:30:00

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson EUR [Journée Internationale des Forêts – Balade nature] : À la découverte des chouettes et chauves-souris forestières

Partez à la rencontre des chouettes et chauves-souris forestières. L’occasion d’en apprendre plus sur cette faune mystérieuse et fragile.

Balade organisée en partenariat avec le centre social de Lormes

De 19h30 à 21h30, inscription auprès du centre social de Lormes → 03 86 22 85 47

