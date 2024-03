Journée internationale des forêts avec l’Accob Oloron-Sainte-Marie, samedi 23 mars 2024.

Journée internationale des forêts avec l’Accob Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

9h30, par un rassemblement sur le parking de la Borne 12, située au carrefour de la D918 et de la D338.

Vers 10h15, on pourra réaliser plusieurs randonnées aux thèmes variés vieille forêt, géologie, botanique, reconnaissance des oiseaux, mycologie… Un atelier écorçage aura également lieu à la Borne 12. Il sera possible de participer à une animation peinture végétale, tandis que des activités seront aussi à disposition des enfants. Un stand de l’Accob proposera des boissons. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23

Bager Sud d’Oloron

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accob.contact@gmail.com

L’événement Journée internationale des forêts avec l’Accob Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn